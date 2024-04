Reprodução/Instagram Após chorar pelo divórcio, Gracyanne Barbosa diz que não é vítima

Nesta quinta-feira (25), Gracyanne Barbosa apareceu nas redes sociais para se defender após chorar ao falar da separação de Belo . A influenciadora afirmou que traiu o então marido com um personal trainer.

No perfil do Instagram, a musa fitness afirmou que não quer se fazer de vítima em meio às polêmicas do divórcio.





"Respondi na caixinha de perguntas ontem, resolvi deixar aqui no feed (já que story apaga em 24h), assim quem ainda não viu, poderá ver. Não estou me fazendo de vítima, quero apenas ser sincera e que vocês ouçam, por mim!", comentou ela.

Gracyanne declarou que resolveu tirar a curiosidade dos seguidores em troca do carinho que recebe diariamente. "Em respeito aqueles que gostam do meu trabalho/estilo de vida, que torcem pelas minhas conquistas, rezam pela minha melhora e sei que independente de qualquer coisa, sempre estarão aqui, acompanhando meu conteúdo diariamente", completou.

Na caixinha de perguntas, a influenciadora falou dos rumores de traição , e garantiu que não ocorreu. "Nem tudo que se ouve, houve", declarou.

Gilson Oliveira, apontado como pivô do casamento, contou qual foi a reação da musa fitness ao saber sobre a demissão dele da academia onde trabalhava e onde os dois se conheceram, segundo ele, o fato ocorreu a pedido do empresário do pagodeiro.

“Ela ficou muito preocupada pelo fato de eu ser um cara que ajuda em casa, tenho dois irmãos especiais. Ela sabia da importância que o trabalho tem para mim. E acredito que ela tenha ficado muito chateada no momento, por achar que a responsável pela minha demissão fosse ela. Quando pediram para eu me afastar da academia, falaram que era para que o assunto não se espalhasse como um escândalo”, disse Gilson em uma entrevista para o canal do advogado Joabs Sobrinho, no YouTube.

