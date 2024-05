Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa

A influencer fitness Gracyanne Barbosa , de 40 anos, usou as redes sociais para desabar sobre a conturbada separação dela e do cantor Belo, de 50 . Ela afirma que está "triste", porém enfatiza que "não" está "sofrendo". O término aconteceu em meio à exposição do caso extraconjugal de Gracyanne com o personal Gilson de Oliveira .





"Estou triste, mas não sofrendo. Não me permitiria isso. Afinal, todos os dias Deus me presenteia com a dádiva de abrir os olhos", escreveu ela no Instagram, O pronunciamento veio após um seguidor insinuar que ela não estaria "sofrendo" por ter feito uma publicação em que aparecia fazendo pole dance .



Outro internauta ainda acusou o ex-casal de ter fingido uma separação como estratégia de "marketing" para gerar engajamento nas redes sociais. Gracyanne negou e ainda pontuou que tem tentado "manter" a "sanidade" fazendo coisas que a "deixam feliz".





"Por que eu faria um engajamento negativo para mim? Fora a exposição e inverdades que saem toda hora. O que tento fazer é manter minha sanidade praticando coisas que me deixam feliz. Compartilhar com vocês entra no pacote da felicidade. Aqui é uma troca de energia boa", justificou a influencer.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp