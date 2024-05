Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa faz ensaio completamente sem roupa após separação

Gracyanne Barbosa elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma foto completamente sem roupa.

Na noite de terça-feira (30), a influenciadora dividiu com os seguidores um clique de uma sessão de fotos e surpreendeu os fãs.

Nos Stories do Instagram, a musa fitness posou nua, usando apenas uma bota até o joelho.





Vale lembrar que no último domingo (28), Belo participou do Domingão com Huck e comentou o processo de divórcio que passou com a musa fitness Gracyanne Barbosa. Segundo Belo, "não foi uma semana tão boa", mas "Deus sempre faz algumas coisas, me leva por um caminho, sempre está me reerguendo de alguma forma, até nos momentos tristes, ruins da minha vida".

Relembre o casamento entre Belo e Gracyanne

Gracyanne Barbosa abriu o jogo sobre o fim do casamento de 16 anos com Belo . Na quinta-feira (18), a influenciadora fitness afirmou que traiu o cantor em conversa com Leo Dias. O término foi confirmado ao iG Gente.

Em nota, a assessoria do ex-casal afirmou: "O cantor Belo não vai se pronunciar sobre sua vida pessoal e reforça que está focado em sua carreira. Gracyanne Barbosa reafirma que o amor entre o casal não acabou, mas confirma a separação atual".

Segundo as informações, o pivô da separação foi Gilson de Oliveira, um personal trainer que ela conheceu na academia que frequentava.

