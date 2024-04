Reprodução Chifre trocado? Entenda a polêmica de Viviane Araújo, Belo e Radamés

Nas últimas semanas, o cantor Belo se viu no meio de uma polêmica após a ex-mulher Gracyanne Barbosa ter confessado que o traiu. Nesta terça-feira (30), entretanto, o cantor foi envolvido em outra polêmica de traição, desta vez, referente ao antigo relacionamento com a rainha de bateria da Salgueiro, Viviane Araújo. O suposto caso foi exposto pelo ex-jogador de futebol Radamés Furlan, que alega ter sido pivô.

Mais cedo, o ex-participante de "A Fazenda 15" confessou ter sido amante de Viviane Araújo por aproximadamente dois anos. De acordo com o relato, a época coincide com o tempo em que a rainha de bateria ainda se relacionava com Belo.

Entenda tudo sobre a polêmica





No final da década de 1990, o cantor Belo e a dançarina Viviane Araújo assumiram publicamente o relacionamento. Na época, a dupla fazia sucesso como casal, principalmente no universo do samba e pagode.

Belo e Viviane se relacionaram de 1998 até 2007, entretanto, o romance do casal foi marcado pelo cárcere do cantor de pagode. A primeira prisão ocorreu em 2002, após o artista ser acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. Ele ficou recluso por pouco mais de 30 dias.

Em dezembro de 2002, Belo foi condenado a seis anos de prisão por associação ao tráfico. Entretanto, ele recorreu ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) para um novo julgamento. Em 2004, ele foi preso novamente após ter sido condenado a oito anos de prisão, em regime fechado, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Belo cumpriu pena nos presídios Ary Franco e Evaristo de Moraes, recebendo a liberdade condicional somente em 2007. Foi nesse ano que o relacionamento com Viviane Araújo chegou ao fim.

Traições

Em 2007, após o término com Viviane Araújo, Belo assumiu o romance com a modelo fitness Gracyanne Barbosa. Em entrevistas, a rainha de bateria da Salgueiro acusou a modelo de ter sido amante do cantor, apontando que ela contribuiu com a infidelidade durante o casamento.

Em 2019, uma jornalista comentou para Viviane Araújo que Gracyanne torcia por ela durante o carnaval. A resposta de rainha de bateria retomou aos boatos de traição. "Eu não fiz nada contra ela. Quem fez foi ela, não eu. Então ela tem que falar isso, entendeu? Sabe aquele ditado, 'quem bate, esquece, quem apanha não'?", disse Araújo na época.

Apesar da acusação de Viviane, Belo já se manifestou apontando que Gracyanne não foi pivô do término do casamento com a dançarina.

Chifre trocado?

A novidade da vez foi declarada pelo ex-jogador de futebol Radamés Furlan. O atleta é ex-companheiro de Viviane Araújo, tendo assumido o relacionamento com a rainha de bateria da Salgueiro após o casamento dela com Belo.

O caso veio à tona após a apresentadora Luciana Picorelli, também apontada como pivô da separação de Belo e Viviane, se manifestar rejeitando as acusações. A ex-modelo apontou que Araújo teve um caso extraconjugal com Radamés, que confirmou o relato.

"Foi coisa de menino, de imaturo, de menino sem muito juízo. Eu acabei me envolvendo, não me orgulho disso. Me arrependo muito de ter me envolvido com uma mulher casada, que tinha compromisso com uma pessoa pública", confessou à jornalista Fábia Oliveira.

"Eu sempre saí como culpado, eu sempre saí como o filho da puta da história. A Viviane sempre sai como a coitadinha, como a vítima, mas eu não tive voz na época e preferi me calar, deixar de lado. Mas, como surgiu meu nome [na separação de Belo e Gracyanne], me sinto no dever esclarecer", declarou o ex-participante de "A Fazenda 15".

