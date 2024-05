Reprodução Instagram - 1.5.2024 Isis Valverde e Madonna

A atriz Isis Valverde , de 37 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (30) para mostrar que estava no Copacabana Palace, luxuoso hotel do Rio de Janeiro no qual morou por dois meses. A artista internacional Madonna está hospedada no mesmo local.



“Eu na minha casinha. Vocês sabem que morei aqui durante dois meses, né? Amo esse hotel, eu amo. Amo tudo. E agora estamos de volta”, contou a atriz, que já vivenciou mocinhas e vilãs na teledramaturgia da Globo, além de ter atuado em filmes, séries e peças de teatro.



Além de Isis Valverde, quem também circulou pelo Copacabana Palace foi a ex de Boninho, a socialite Narcisa Tamborindeguy . Na terça-feira (30), ela publicou um registro dela nadando na piscina do estabelecimento e adicionou a canção “Rain”, de Madonna, na foto.



Madonna veio ao Brasil para encerrar a “The Celebration Tour” . No próximo sábado (4), ela se apresenta no Copacabana em um show gratuito. Mais de 1,5 milhão de espectadores são esperados para o evento.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp