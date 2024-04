Reprodução Instagram Regina Gonçalves herdou uma fortuna bilionária do antigo casamento

No último domingo (28), Regina Gonçalves se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Ela acusa José Marcos Chaves Ribeiro de tê-la prendido no próprio apartamento, em Copacabana, pelos últimos dez anos. O homem foi contratado como motorista dela, porém alega que se envolveu amorosamente com a socialite.



Viúva e sem filhos, ficou bilionária há 30 anos, quando o fazendeiro e empresário Nestor Gonçalves, então marido, morreu. A herança chegou a aproximadamente 500 milhões de dólares. Barras de ouro, joias, dinheiro e centenas de imóveis compõem o patrimônio da socialite, que ainda não foi completamente avaliado.





Sumiço e acusação de ter sido presa

Nos últimos dez anos, ela deixou de ser vista no Edifício Chopin, luxuoso hotel histórico do Rio em que morava. Por isso, vizinhos estranharam a ausência de Regina e fizeram uma denúncia anônima ao Ministério Público em 2022.



Ela alega ter ficado em cárcere privado. "Ele pegava celular. Eu vivia assim. Sem poder ter contato com ninguém. E tudo do jeito que ele pensava e depois saía, eu ficava. Eu ficava em cativeiro", disse ao "Fantástico".





Não tem controle da herança

Regina não tem mais controle do patrimônio. O responsável pela administração dos bens da socialite é o antigo motorista. Em 2021 foi formalizada uma declaração de união estável que concede este direito a ele em caso de eventual incapacidade mental dela.



Em dezembro de 2023, José Marcos Chaves Ribeiro entregou um laudo à Justiça que afirmava que Regina enfrentava um quadro de demência avançada com déficit cognitivo grave. Com isso, ele passou a administrar os bens dela.





Fuga

A socialite fugiu no dia 2 de janeiro e foi ao encontro do único irmão vivo, que também mora em Copacabana. Ao "Fantástico", ela explicou: "Eu resolvi fugir. Resolvi pôr um final nisso. O dia que eu fui procurar a casa do meu irmão, falei, cheguei, eles assustaram. Eu havia emagrecido mais de 30 quilos. Tava osso puro".



Amiga de Narcisa

Uma das vizinhas de Regina Gonçalves é a personalidade midiática Narcisa, ex de Boninho, diretor de entretenimento na Rede Globo. As duas se encontraram e disseram que vão ao show de Madonna juntas.

