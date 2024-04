Reprodução/Instagram Pabllo Vittar cai da escada em festa de lançamento do novo álbum

Pabllo Vittar causou durante a festa de lançamento do novo álbum, Batidão Tropical 2, na noite de terça-feira (10). A cantora caiu da escada antes de chegar para conversar com os fãs.

O momento foi registrado por Luísa Sonza através das redes sociais. Nas imagens, as duas curtem e rebolam juntas até que a drag queen se encaminha para deixar os bastidores e subir no palco do evento.





Na sequência, a maranhense cai da escada e faz a amiga gritar com o susto. Pabllo se levantou rapidamente e seguiu o caminho.

A Luísa tá aqui em São Paulo na ZIG pra prestigiar o lançamento da Pabllo Vittar!



AMO UMA AMIZADEEEE



pic.twitter.com/1ZTccc95rz — JOH || CADEADO (@MeVittarr) April 10, 2024









A LUISA E A PABLLO JUNTAS NO LANÇAMENTO DO BATIDÃO MEU DEEEUS CHUPA TODOS QUE FALARAM QUE A AMIZADE DELAS TINHA MORRIDO. pic.twitter.com/TTO9jyNwPF — miller (@vittardua) April 10, 2024









Luísa Sonza e Pabllo Vittar hoje na festa de lançamento do "Batidão Tropical Vol.2". pic.twitter.com/6FqoQz3I1n — TrackChart (@trackchartt) April 10, 2024

