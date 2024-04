Reprodução Instagram - 29.4.2024 Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira

Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira decidiram colocar um fim no casamento. Casados desde 2015, os atores já trabalharam juntos na Rede Globo e são pais de Otto, que completou 8 anos em março deste ano. As informações foram confirmadas pela equipe da atriz à reportagem do iG Gente .







A última aparição pública do ex-casal foi justamente no aniversário do primogênito deles. Nesta segunda-feira (29), a atriz, que está no ar como Eliana em "Renascer" , completa 35 anos de idade e ganhou uma declaração do ex-marido. Daniel de Oliveira publicou um texto de felicitações em homenagem à ela.





"Viver ao seu lado durante uma década foi uma grande viagem ao universo de uma mulher impressionante. Além de tudo, você sempre foi uma mãe extraordinária para o nosso Otto. Aprendi a ser um pai mehor vendo a mãe que você é. Te admiro muito e lhe exaltarei sempre", escreveu.





Daniel de Oliveira e Sophie Charlotte começaram a namorar em 2014, quando gravavam a novela "O Rebu". Logo em 2015, os artistas decidiram oficializar a união e se casaram. Em 2016, eles tiveram Otto, filho único deles. O garoto completou 8 anos de idade em março deste ano.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp