Reprodução/Instagram Gretchen rebate comentários negativos sobre aparência

Gretchen, de 64 anos, começou a semana animada e compartilhou um vídeo dançando com o marido, Esdras de Souza, de 49, na manhã desta segunda-feira (29). A rainha do bumbum aparece no vídeo usando uma roupa de academia, que evidencia os seus traços, o que atraiu alguns comentários maldosos.

A cantora então, como tem feito com certa frequência, expôs comentários que falavam sobre suas partes íntimas ao publicá-los em seus stories - que ela apagou pouco depois, bloqueando também os comentários em seus vídeos.

No vídeo, Gretchen dança o hit Casca de Bala, do cantor Thullio Milionário. "Dá pra ver o risco no meio", comentou uma seguidora, se referindo às partes íntimas da cantora, que fez questão de responder: “E você tem o que a ver com a minha periquita? É da sua conta onde? Quem tá comendo ama”.

Ela também não deixou barato quando o comentário foi sobre a aparência de seu marido. "Esdras parece um galo garnisé", alfinetou uma internauta, que Gretchen respondeu: "Você já se enxergou direitinho? Quer que eu mande um espelho?".

Após remover os comentários, a cantora optou por fazer uma nova publicação, na qual aparece posando ao lado do marido usando roupas brancas, mandando um recado para as críticas de plantão.

“Enquanto muitas mulheres deixam de cuidar da sua própria vida para cuidar da minha, eu ocupo meu tempo vivendo intensamente. A vida tá passando tão rápido e não estão percebendo que quando acordarem para ela, será tarde demais”, disse Gretchen.

