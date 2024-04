Reprodução/Gshow/Fabiano Battaglin O músico será homenageado em uma série documental

O cantor de pagode Belo foi a atração do programa "Domingão com Huck" de hoje (28). Na atração dominical da TV Globo, o pagodeiro abriu o coração e comentou o processo de divórcio que passou com a musa fitness Gracyanne Barbosa.



A separação do casal foi um dos assuntos mais comentados na última semana. Segundo Belo, "não foi uma semana tão boa", mas "Deus sempre faz algumas coisas, me leva por um caminho, sempre está me reerguendo de alguma forma, até nos momentos tristes, ruins da minha vida".

Ele continua: "Tô passando por um momento que não é tão bom, logicamente, mas já venho num processo desde o fim do ano passado. Mas onde existe amor, existe esperança. É importante dizer isso, estamos falando de uma história de 14 anos".

O cantor agradeceu as mensagens que vem recebendo dos fãs e as felicitações pelos 50 anos de vida. Segundo ele, a música o salvou: "50 anos se reinventando sempre. A arte sempre me salvou", afirmou Belo.

Gracyanne Barbosa abriu o jogo sobre o fim do casamento de 16 anos com Belo. Na quinta-feira (18), a influenciadora fitness afirmou que traiu o cantor em conversa com Leo Dias. O término foi confirmado ao iG Gente.

Em nota, a assessoria do ex-casal afirmou: "O cantor Belo não vai se pronunciar sobre sua vida pessoal e reforça que está focado em sua carreira. Gracyanne Barbosa reafirma que o amor entre o casal não acabou, mas confirma a separação atual".

Segundo as informações, o pivô da separação foi Gilson de Oliveira, um personal trainer que ela conheceu na academia que frequentava.

"Não estou mais [com o rapaz], já estive [...] Nossa relação já estava bem ruim há algum tempo. Estávamos decididos a separar, já estava muito ruim, nossa relação não envolve um casal, envolve muitas pessoas, são coisas de família, escritório, empresário, quinhentas pessoas dando palpite", contou ela.

A famosa explicou que a relação foi se desgastando por conta dos dois serem figuras públicas. " Se tenho uma briga com meu marido, é o empresário dele quem me liga para resolver. Isso foi desgastando a relação, não foi falta de amor ou outra coisa. Um casal precisa ter um pouquinho de privacidade para conseguir resolver as coisas. A gente se distanciou demais", disse.

Gracyanne afirmou que está solteira, mas não descarta a vontade de voltar com o cantor. "Hoje estou sozinha, uma separação não é fácil, pra resolver que é muito conturbada, financeiramente a gente nunca conseguiu se organizar, meu foco agora é me organizar, e não vou falar que eu não quero voltar, eu amo o Belo, ele é o homem da minha vida, mas hoje não sei se a gente tem um futuro. Eu sei que eu o magoei demais, mas hoje me arrependo".

