Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa traiu Belo com personal trainer; veja detalhes

Gracyanne Barbosa abriu o jogo sobre o fim do casamento de 16 anos com Belo. Nesta quinta-feira (18), a influenciadora fitness afirmou que traiu o cantor em conversa com Leo Dias. O término foi confirmado ao iG Gente.

Em nota, a assessoria do ex-casal afirmou: "O cantor Belo não vai se pronunciar sobre sua vida pessoal e reforça que está focado em sua carreira. Gracyanne Barbosa reafirma que o amor entre o casal não acabou, mas confirma a separação atual".

Segundo as informações, o pivô da separação foi Gilson de Oliveira, um personal trainer que ela conheceu na academia que frequentava.

"Não estou mais [com o rapaz], já estive [...] Nossa relação já estava bem ruim há algum tempo. Estávamos decididos a separar, já estava muito ruim, nossa relação não envolve um casal, envolve muitas pessoas, são coisas de família, escritório, empresário, quinhentas pessoas dando palpite", contou ela.

A famosa explicou que a relação foi se desgastando por conta dos dois serem figuras públicas. " Se tenho uma briga com meu marido, é o empresário dele quem me liga para resolver. Isso foi desgastando a relação, não foi falta de amor ou outra coisa. Um casal precisa ter um pouquinho de privacidade para conseguir resolver as coisas. A gente se distanciou demais", disse.

Gracyanne afirmou que está solteira, mas não descarta a vontade de voltar com o cantor. "Hoje estou sozinha, uma separação não é fácil, pra resolver que é muito conturbada, financeiramente a gente nunca conseguiu se organizar, meu foco agora é me organizar, e não vou falar que eu não quero voltar, eu amo o Belo, ele é o homem da minha vida, mas hoje não sei se a gente tem um futuro. Eu sei que eu o magoei demais, mas hoje me arrependo".

A musa fitness disse que mesmo brigando pouco, o casal não 'saia do lugar. "Chegou um momento que ele não me via mais, é muita gente dando palpite, falando, hoje graça a Deus ele está com muitos compromissos, mas deixou a gente muito distante, sem conexão. Eu também não quero me separar [...] A gente precisava ter uma vida de casal", concluiu.

