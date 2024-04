Reprodução Anderson Leonardo, cantor do Molejo, morre aos 51 anos

O vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo, morreu na tarde desta sexta-feira (26), aos 51 anos. Segundo a assessoria de imprensa do cantor, ele será velado ainda hoje no Rio de Janeiro, com a cerimônia sendo aberta ao público.



O horário e o local ainda não foram divulgados, mas deverá ser decidido em reunião com a família durante esta tarde.

O cantor estava internado no Hospital Unimed, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O artista lutava contra um câncer inguinal, na região da virilha, e passou por uma série de internações para tratar a doença. Ele deixa a esposa, Paula Cardoso, e quatro filhos.

A informação da morte foi divulgada nas redes sociais do cantor: "Nosso guerreiro ANDERSON LEONARDO lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer, mas será sempre lembrado por toda família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao MOLEJO. Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida, nós te amamos", diz o comunicado oficial.

Mais cedo, nesta sexta-feira (26), a situação de Anderson entrou em estado gravíssimo e a assessoria informou ao iG Gente que o quadro era "bem delicado" . O pagodeiro estava internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

