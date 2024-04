Reprodução José Santa Cruz

Morreu nesta sexta-feira (26) o ator, humorista e dublador José Santa Cruz, aos 95 anos. O ator será velado no próximo sábado (27), no Cemitério da Penitência, em Botafogo.



Santa Cruz tinha doença de Parkinson e estava internado com uma broncopneumonia. Ele deixa a esposa Ivane Maria Mendes Bastos, com quem foi casado por mais de 70 anos. O casa tece três filhos — Elaine Maria, Eliane Maria e Eduardo Luiz —, todos já falecidos.

Além da esposa, o ator deixa cinco netos e quatro bisnetos.

O ator é natural de Picuí, na Paraíba, e criou carreira no mundo artístico, sendo sempre lembrado por sua voz marcante. Ele foi o dublador da versão brasileira de Obi-Wan, Jar Jar Binks, Magneto, J. Jonah Jameson, o Senhor Omar de Todo Mundo Odeia o Chris, Megatron, Hagrid de Harry Potter, Dino, da Família Dinossauro

O talento ímpar do ator foi trabalhado em diversas mídias. Atuou como locutor de rádio, tendo trabalhado na Rádio Clube de Pernambuco, e estrelou papéis nas séries cômicas da TV aberta, como A Praça é Nossa e Zorra Total.

Estreou na TV em 1960, na inauguração da TV Clube, passando para a TV Tupi em 1963. Seu primeiro trabalho na Globo foi acontecer em 1971.

Em 2015, deu uma entrevista em sua participação em "Os Experientes", e afirmou: "Não há dificuldade nenhuma para mim em fazer algo que é sentido, seja o riso, seja o choro. É um sentimento humano, não vejo diferença entre fazer rir demais ou chorar demais. É o papel do ator, o ator tem que estar preparado para tudo isso. Eu sempre trabalhei no humor, e é importante fazer papéis mais sérios também. O comediante pode ser um dramático, de repente. E isso faz parte do ofício, um ator tem que ser completo. E eu amo o que faço, seja rir ou chorar".



Sua última aparição na TV foi em 2019, quando interpretou um padre na novela Espelhos da Vida.

