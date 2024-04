Reprodução Vocalista do Molejo segue internado na UTI

Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, teve uma piora no estado de saúde, e o quadro é considerado gravíssimo. O cantor de 51 anos segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada ao iG Gente pela equipe do artista, que definiu a situação como "bem delicada".

No último dia 22, o cantor foi transferido para a UTI após apresentar piora no quadro. Na ocasião, a família e os amigos de Anderson iniciaram uma campanha pedindo doação de sangue em nome do vocalista.

Anderson Leonardo trata um câncer na região inguinal, diagnosticado em 2022.





Estado de saúde de Anderson Leonardo



O vocalista do Molejo está internado desde 27 de fevereiro, quando passou por um "bloqueio de plexo nervoso hipogástrico" para tratar a dor, informou na ocasião a assessoria do artista. Após cerca de 20 dias no hospital, Anderson recebeu alta em 19 de março.

No dia 24 de março, porém, ele voltou a ser hospitalizado. Por meio de uma nota divulgada nas redes sociais, a assessoria de imprensa do músico informou que ele teve um agravo na doença e estava em estado grave.

Já no dia 15 de abril, um novo boletim sobre o estado de saúde do cantor foi divulgado, comunicando que ele havia ido para o quarto e respirava sem a ajuda de aparelhos.



Na última segunda-feira (22), porém, Anderson voltou à UTI, sem previsão de alta.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp