A musa fitness Gracyanne Barbosa , de 40 anos, veio a público responder às perguntas dos fãs sobre o término com o cantor de pagode Belo , após 16 anos. A ex-dançarina abriu uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram nesta quarta-feira (24) para responder sobre o fim do casamento.



Quando questionada sobre ter se arrependido, a musa fitness afirmou emocionada: "Jamais esperava [o término]. Acho que ninguém casa para separar. Eu não me arrependo do fim do relacionamento, eu me arrependo de ter deixado [acontecer], eu me arrependo de não ter renovado o amor todos os dias, de não ter tentado todos os dias, de não ter brigado todos os dias, cuidado, dado atenção".

Segundo Gracyanne , ela teve alguns arrependimentos: "Eu me arrependo de, nos momentos que eu me senti de lado ou me senti não sendo vista, de não ter falado. Sabe por que eu não falava? Porque meu orgulho é muito grande. [Eu pensava:] 'Não vou falar que estou me sentindo deixada de lado, vou ficar quieta porque eu sou a fodona'. É isso o que eu me arrependo, de não ter procurado uma terapia, de não ter conversado mais".

Um seguidor perguntou se Gracyanne e Belo estavam juntos ou separados quando o caso com o outro homem começou a acontecer. A influencer afirma: "Nós estávamos numa crise, na prática, completamente separados. Só que a gente não tinha coragem de decidir quem ia sair de casa, como faríamos. A gente também estava tentando evitar a imprensa, porque tinha muita coisa legal acontecendo na carreira profissional, e a gente sabia que isso ia atrapalhar bastante. Mas na época que aconteceu, estávamos completamente separados, só na mesma casa, gente”.

Ela continua: "Eu sei que tem muita gente falando sobre isso, questionando, fazendo memes, o que eu acho uma incrível falta de verdade. Porque ele nunca foi meu personal, nunca poderia acontecer em qualquer outro ambiente, e principalmente, gente, respeito os profissionais da área de educação física, todos que eu conheci, todos que passaram por mim, que estão comigo hoje. Me respeitaram, trabalharam com o extremo profissionalismo, dedicação. E fazem até muito mais, porque, operacional além dele cuidar ali do teu corpo. Ele está sempre disposto a te incentivar, eles fazem muita diferença nas nossas vidas, então, respeitem, gente, não misturem as coisas só para ficar engraçado, só para dar polêmica, isso é totalmente inadmissível”.

O anúncio do fim do relacionamento aconteceu na última semana. Gracyanne e Belo, no entanto, estariam separados há alguns meses, após a musa ter supostamente se envolvido com o personal Gilson Oliveira. Gracyanne nega que tenha ocorrido qualquer traição.

