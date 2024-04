Reprodução Polícia do Rio indicia agressor de Victor Meyniel

A defesa Yuri de Moura Alexandre, estudante de medicina condenado por lesão corporal e injúria homofóbica contra o ator Victor Meyniel , entrou com um pedido na Justiça para retirar a tornozeleira eletrônica. Yuri foi sentenciado a 2 anos e 8 meses de prisão em regime semiaberto, sendo obrigado a utilizar o objeto de controle. O pedido foi feito nesta quarta-feira (24).



Segundo a defesa do agressor, a tornozeleira eletrônica estaria causando problemas psicológicos no estudante de medicina, e a sua retirada seria para amenizá-los. No pedido, eles afirmam que Yuri está tendo crise de ansiedade, além de uma lesão causada pela tornozeleira.

O estudante ainda estaria sendo monitorado constantemente pela mãe por conta das crises psicológicas, além de estar afetando sua vida acadêmica, pois estaria com dificuldades de ir à faculdade e concluir o curso.

Yuri foi condenado no dia 17 de abril. Segundo a sentença, ele pode deixar o complexo penitenciário durante o dia, mas deve retornar ao presídio para dormir. A sentença ainda pode ser recorrida.

O caso

Victor Meyniel foi agredido pelo estudante de medicina em setembro de 2023 , após sair de uma boate Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele teria ido ao apartamento de Yuri, local em que foi agredido fisicamente.

Victor afirmou na época que Yuri teria mudado o comportamento após a chegada de uma amiga no local . Ele teria colocado o ator para fora de casa e agido agressivamente. Após ser expulso, Victor e o estudante de medicina discutiram na portaria do prédio, resultando na agressão contra o artista.





