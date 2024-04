Reprodução Caso Victor Meyniel: Agressor é condenado por lesão corporal e injúria homofóbica

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou, nesta quarta-feira (17), o estudante de medicina Yuri de Moura Alexandre por lesão corporal e injúria homofóbica contra o ator Victor Meyniel, além de falsidade ideológica. Meyniel foi espancado na portaria de um prédio na Zona Sul do Rio em setembro de 2023.

A sentença prevê pena de 2 anos e 8 meses em regime semiaberto, além de multa. A defesa de Yuri ainda pode recorrer. O juiz responsável pelo caso determinou que o estudante pode deixar a cadeia durante o dia, mas deverá retornar à noite para dormir.

Relembre o caso

Victor Meyniel e Yuri de Moura Alexandre se conheceram em uma casa noturna em Copacabana. Em entrevista ao Fantástico à época, o ator contou como foi o encontro entre os dois. "Nunca tinha o visto na minha vida. Eu achei um cara muito bonito, com um papo legal, falou que era estudante de Medicina, me convidou para ir até a casa dele, para a gente beber um vinho", relatou. "Chegamos lá, ele abriu um vinho. Sentamos no sofá, tiramos os sapatos, bebemos o vinho e ficamos vendo clipes".

Meyniel conta que o comportamento de Yuri mudou quando uma amiga, que também morava no apartamento, chegou. "Parece que virou uma chave, me botou para fora, me empurrou. E aí nisso que ele me empurrou, como eu estava sem sapato, porque eu tirei para ficar no sofá, eu estava no chão, ele foi e tacou o sapato [em mim]", contou o ator.



Em determinado momento, os dois desceram até a portaria do prédio, onde começaram a discutir. A situação se agravou, e Yuri agrediu Victor com socos no rosto e na cabeça. Imagens de segurança mostram que o porteiro do prédio, Gilmar José Agostini, assistiu ao espancamento sem prestar ajuda ou intervir. Ele foi indiciado por omissão de socorro, mas o processo foi arquivado após pagamento de multa.

