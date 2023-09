Reprodução Instagram - 04.09.2023 Victor Meyniel





O ator Victor Meyniel, espancado pelo estudante de medicina Yuri de Moura Carvalho, se defendeu após o depoimento da amiga de Yuri, Karina de Assis Carvalho, vazar. No depoimento, Karina teria dito que Victor apresentou um comportamento "deselegante" enquanto esteve no apartamento da dupla e chegou a ameaçar Yuri .

"Já esperávamos um depoimento favorável ao agressor, considerando que ele e a depoente são amigos e que em casos similares, a regra é tentar culpar a vítima pelo grave ataque que sofreu. Os advogados de Victor ainda não tiveram acesso à íntegra do inquérito, mas, já se pode afirmar que nada do que supostamente foi dito no depoimento, ainda que por hipótese fosse verdadeiro (e de antemão Victor já afirma que muita coisa ali não o é), justificaria o cruel e covarde espancamento revelado pelas imagens do circuito interno do edifício, e a omissão de socorro cometida pelo porteiro", diz a defesa de Victor Meyniel.

Leia também Caso Victor Meyniel: mulher que mora com agressor depõe por 4 horas





O ator afirma que, ao ser expulso do apartamento, perguntou se as pessoas não sabiam que o estudante de medicina era gay e ouviu de Yuri que ele "não era viado", mas que Meyniel era.

"Victor reitera que os socos se iniciaram quando ele, sem entender o motivo pelo qual havia sido expulso do apartamento, descalço, perguntou o que estava acontecendo a Yuri, se as pessoas não sabiam que ele era gay. E que, no momento em que apanhava, ouviu Yuri dizer “eu não sou viado, você que é”.

Os advogados confiam no bom trabalho de apuração policial e na justiça", completa a nota enviada ao g1. A equipe de Meyniel foi procurada pelo iG Gente. O espaço segue aberto.

Meyniel foi espancado no sábado (2) após sair de uma festa em Copacabana com Yuri, que o convidou para casa. Eles tiveram momentos de intimidade até que, segundo Meyniel, Karina teria chegado, o que deixou Yuri incomodado.





O estudante de medicina foi preso em flagrante após agredir Victor e a Justiça do Rio determinou a prisão preventiva, apontando a "extrema violência" de Yuri. Já Gilmar José Agostini, porteiro que presenciou a agressão e arrastou Victor Meyniel, foi autuado por omissão de socorro.