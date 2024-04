Reprodução/Instagram Silvana Oliveira homenageia filha, Ludmilla, em aniversário da cantora

Silvana Oliveira, de 47 anos, mãe da cantora Ludmilla, usou as redes sociais para homenagear a filha na manhã desta quarta-feira (24), dia em que a funkeira celebra seu aniversário de 29 anos de idade. Ela publicou fotos tiradas ao lado da filha e se declarou.



“Hoje é o dia da minha filhota! Eu sou tão abençoada por ter filhos maravilhosos, queria agradecer a Deus em primeiro lugar. Ludmilla, você é uma benção nas nossas vidas minha filha! E, hoje, eu peço a Deus muita proteção, muita saúde e paz para você. Que você continue alcançando voos maiores na sua caminhada”, começou a mãe, que celebrou as conquistas da filha como artista.



“Nessa temporada de Coachella, me lembrei da nossa primeira viagem juntas, no seu primeiro show, quando só dava para uma ir de executiva e você toda hora vinha até mim para trocar de lugar comigo, para eu ir mais confortável, e eu falava para você que esse momento era seu, para você aproveitar”, relembrou, mencionando a participação da filha em um dos principais festivais de música do mundo.

“Hoje, ver que todas nós viajamos juntinhas lado a lado na executiva, me emocionou muito! Pode até parecer bobo, mas lembro como foi desde a primeira vez, sou muito feliz por acompanhar essa evolução a cada dia juntinho a você! Sou muito orgulhosa da mulher incrível que você se tornou e eu só peço a Deus muita saúde para te ver alcançando todos os sonhos que almeja. Meus parabéns pelo dia de hoje! Feliz aniversário, Ludmilla! Mamãe te ama imensamente”, completou.

