Belle Silva com Dona Maria

Nesta quarta-feira (24), a influenciadora Belle Silva , esposa do jogador de futebol Thiago Silva , veio a público anunciar a morte da avó do marido e bisavó dos filhos. Por meio das redes sociais, ela ainda fez uma homenagem à Maria, assim como o companheiro.





Ela resgatou um vídeo em que aparecia abraçando a idosa e ganhando uma declaração dela. "Vou sentir o abraço de vocês", disse Maria, enquanto estava abraçada com Belle . O marido da influenciadora também se pronunciou após o falecimento da avó.





"Descansa em paz, vó, te amarei para sempre", escreveu ele como legenda de uma foto em que aparece com a esposa Belle Silva , e a avó, a quem chamava como "Dona Maria". Na ocasião do registro, o trio estava sentado em uma cama de casal.





Os filhos do casal Belle e Thiago Silva também manifestaram o luto pela perda da bisavó nas redes sociais. Isago, de 15 anos, e Iago Silva, de 11, compartilharam fotos de Dona Maria com um filtro preto e branco. Maria morreu aos 89 anos e a causa da morte não foi divulgada pela família.

