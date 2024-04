Reprodução/Instagram Anitta exibe bronzeado em fotos de biquíni com as cores da bandeira do Brasil

Anitta arrancou suspiros dos fãs ao posar de biquíni fio-dental com as cores da bandeira do Brasil. Ela publicou uma sequência de registros nas redes sociais nesta terça-feira (23) e exibiu o bronzeado.

Nas imagens, Anitta aparece "assaltando" uma geladeira para pegar uma jarra de suco. Com isso, ela recebeu uma chuva de elogios nos comentários do post.

"Gostosa", disse uma seguidora. "É do Brasil", comemorou um internauta. "Olha o bronze da gata", apontou outro.

O biquíni verde e amerelo faz referência ao novo álbum da cantora, "Funk Generetion", que promete homenagear a cultura de rua brasileira, sobretudo, o funk. O projeto tem previsão de lançamento para os próximos dias.

"Descansando pouco e trabalhando muito, porque o equilíbrio é tudo e só faltam 3 dias para o lançamento de 'Funk Generation'", escreveu ela, em espanhol, na legenda da publicação.

