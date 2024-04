Reprodução Vestido da Versace que ficou icônico após aparição em 'De Repente 30' está desaparecido desde a estreia do longa, em 2004

Fãs de “De Repente 30” certamente se lembram do icônico vestido listrado Versace usado pela atriz Jennifer Garner, que estrela o filme ao lado de Mark Ruffalo. Surpreendentemente, o vestido está desaparecido desde a estreia do longa nos cinemas, em 2004.

Para celebrar os 20 anos do filme, a figurinista Susie DeSanto disse, em entrevista à People, na terça-feira (23), que não se sabe onde a peça original está, mas é possível que tenha ido parar em um aterro sanitário.

A figurinista afirma que nem ela nem Jennifer Garner ficaram com o vestido após o final das filmagens, e ela não sabe o que aconteceu. DeSanto ainda disse que, muitas vezes, os figurinos são levados para depósitos para serem reutilizados em outras produções. Porém, o vestido listrado parece ter desaparecido.

A figurinista não tem confirmação de que tenha sido o mesmo vestido, porém, Garner já se pronunciou em outras ocasiões que se sentiu chateada ao ver a peça em uma figurante de Sex and the City e que gostaria de ter mantido o vestido após o filme.

“Eu tenho uma teoria sobre isso. Estávamos baseados em Los Angeles. Para começar, não havia muitos desses vestidos Versace. Foi uma tiragem muito limitada, então acho que alguém encontrou aquele vestido numa loja de remessa em Nova York [para Sex and the City]. Não acho que tenha sido o vestido de Jen. O vestido dela foi para um armazém e, infelizmente, acho que está em um aterro sanitário em algum lugar", disse.

DeSanto acredita que, se o vestido ainda estivesse por aí, já teria sido encontrado por um colecionador. Nem mesmo a Versace recuperou a peça, mas chegou a recriá-la para ocasiões especiais, como uma participação de Ariana Grande em um episódio do The Voice, em 2021.

A figurinista brinca com o fato de o vestido “nem saber o quanto ficou popular” e que a escolha da peça foi feita ao acaso, já que ela e sua equipe estavam com pressa para escolher um figurino para que Jenna – a personagem de Jennifer Garner – usasse em sua primeira festa como editora de revista. A escolha foi feita pois a peça se encaixava perfeitamente no que precisavam, sendo alo divertido para uma adolescente e rico para um adulto.

“A cultura pegou o vestido e foi junto. A razão pela qual acho que as pessoas se apaixonam por ele é por causa de Jen. Acho que qualquer outra pessoa nesse papel teria sido apenas um filme fofo, mas acho que naquele momento ela era a pessoa certa, com a energia e habilidade certas para explorar sua juventude", disse.

Parte da popularidade do vestido se deve a cena em que a personagem Jenna reproduz a coreografia da música Thriller, de Michael Jackson. Assista ao vídeo abaixo:

