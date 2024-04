Reprodução Instagram - 24.4.2024 Letícia Spiller, Pablo Vares e Nizam

O artista musical Pablo Vares, ex de Letícia Spiller , resolveu abrir o jogo sobre a polêmica com a atriz e o ex-BBB Nizam . Isso porque Vares foi acusado de mandar indiretas ao suposto novo casal, o que ele veio a público negar.



Nesta terça-feira (23), por meio das redes sociais, Pablo disse que as postagens que fazia na web em nada tinham a ver com a vida amorosa de Spiller. Segundo ele, as publicações dele são em relação à rotina dele, nada além disso.



“Irmão, se alguma coisa quebrou o silêncio aqui foi a sua falta atenção. Você foi manipulado e caiu na armadilha lindamente. O post que você decidiu fortalecer com esse seu comentário faz referência a um vídeo, em que eu supostamente teria me pronunciado sobre uma coisa que nada me diz respeito”, disse ele, após ver uma manchete que insinuava um pronunciamento dele sobre a nova relação da ex.



“Como você muito corretamente e deselegantemente quis apontar, só que, na verdade, eu não fiz nada. Apenas respondi uma seguidora sobre o meu semblante abatido e expliquei que o cansaço era um fato decorrente da minha agenda de shows”, acrescentou ele. À épca em que o vídeo foi postado, internautas alegaram que ele estaria "abatido" pela nova relação da ex.



Desde que saiu do “Big Brother Brasil 2024”, Nizam passou a ser alvo de rumores de affair com a atriz veterana . Eles foram vistos juntos publicamente várias vezes e já confirmaram que realmente se envolveram, sem rotular a relação como um namoro.

