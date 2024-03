Reprodução/X Relação de Leticia Spiller e Nizam, do BBB 24, divide opiniões

Leticia Spiller e Nizam, do BBB 24, surpreenderam ao aparecerem juntos para curtir o primeiro dia de Lollapalooza, em São Paulo. Os dois passaram o festival inteiro na companhia um do outro e viraram assunto nas redes sociais.

Apesar de não terem rotulado a relação, os internautas deram o relacionamento como certo e opinaram. Por um lado, a aleatoriedade do encontro surpreendeu e, por outro, as falas polêmicas do ex-brother resgatou críticas a ele.





"Se o Nizam falou de Yasmin, imagina o que vai falar de você", declarou uma internauta; "Corre desse homem, você merece coisa melhor", aconselhou outra; "Qual será a avaliação que ele deu pro corpo dela?", questionou uma terceira.

"Rolê aleatório", comentou um usuário do X, antigo Twitter; "Uma das coisas mais aleatórias da história desse país é ver Leticia Spiller e Nizam juntos", declarou outro.

Vale lembrar que a atriz flertou com Nizam ao comentar uma foto dele no Instagram. No registro, ele aparece em um ensaio fotográfico apenas de sunga. "Aff", disse ela com emojis de coração e foguinho.

Nizam e Letícia Spiller no Lollapalooza pic.twitter.com/apHgzUGyPV — Cutucada (@Cutucadas_) March 23, 2024





