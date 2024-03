Reprodução/Instagram Leticia Spiller comenta foto do ex-marido após rumores de novo affair

Leticia Spiller surpreendeu os seguidores ao deixar um comentário da foto do ex-marido, Pablo Vares.

Após rumores de affair com Nizam, do BBB 24, a atriz elogiou o músico e confundiu os fãs. Vale lembrar que ela esteve no Lollapalooza, em São Paulo, acompanhado com o ex-brother.





"Lindo", escreveu ela em uma publicação onde Pablo aparece tocando violão.

O músico respondeu ao comentário da ex-esposa com um emoji com beijo.

Após a repercussão do possível affair com a artista, Nizam se pronunciou e afirmou que está com um contato mais próximo com a atriz, e indicou que passaram mais tempo juntos.

