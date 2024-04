Reprodução Instagram - 22.4.2024 Ludmilla é acusada de intolerância religiosa após show no Coachella

A cantora e compositora Ludmilla voltou a se defender das acusações de intolerância religiosa que vem recebendo de internautas nas redes sociais. A brasileira vem recebendo ataques devido ao show do último domingo (21), em que apresentou no Coachella .

Durante a apresentação, o telão posicionado no palco exibiu uma imagem que dizia: "Só Jesus expulsa o tranca rua das pessoas". O termo "tranca rua" é utilizado de maneira pejorativa para representar as entidades espirituais de religiões como Umbanda e Candomblé.



Em seus stories, Ludmilla afirma: "Na minha cabeça, a minha visão tá tão óbvio que eu não preciso explicar, tem coisas que não precisam ser explicadas, está ali gente para todo mundo ver".

A imagem em questão faz parte de um clip de cerca de 3 minutos com gravações do Rio de Janeiro e das favelas cariocas. "Isso foi uma mulher preta que gravou para gente. Um olhar de dentro para fora da comunidade", explica Ludmilla. Ela continua: "Passam diversas imagens muito rápidas, uma atrás da outra. E aí, vocês pegaram um print de uma e começam a me acusando de intolerância religiosa?" questiona a cantora.

Segundo ela, os três minutos de vídeo possui imagens comuns na periferia carioca, com cenas fortes e pontos que a esposa de Bruna Gonçalves diz não ser defensora. "O restante das imagens possui tiroteio, helicóptero passando em cima das casas, ônibus pegando fogo. Quer dizer então que sou a favor de tudo isso?"

A cantora diz que "pegaram uma imagem e tiraram completamente do contexto". Na realidade, o clipe tratava de uma "denúncia, uma reclamação". "Vocês acham mesmo que eu seria maldosa nesse nível? Caralho, gente do céu, que coisa mais horrível". Segundo ela, a polêmica "tenta apagar tudo que [ela fez] no final de semana passado" e que os haters "nem prestaram atenção no que realmente é a mensagem do show". "Não toleraremos nenhum tipo de preconceito", afirma Ludmilla.

Ludmilla continua: "Caramba, é difícil ver uma mulher preta fazendo sucesso e brilhando. Sempre tem que arrumar alguma coisa para falar mal. É triste, mas fazer o que?! Espero que tenha explicado para vocês, para quem quer entender, porque tem gente que não vai querer entender".

Esse não é primeiro posicionamento da cantora. Após o rechaçamento virtual, Ludmilla veio a público nesta segunda-feira (22) se pronunciar sobre o ocorrido.

Confira o pronunciamento na íntegra:

Quando eu disse que vocês teriam que se esforçar pra falar mal de mim, eu não achei que iriam tão longe.

Hoje tiraram do contexto uma das imagens do video do telão do show em Rainha da Favela, que traz diversos registros de espaços e realidades a qual eu cresci e vivi por muitos… pic.twitter.com/sdP8JhoLmh — LUDMILLA (@Ludmilla) April 22, 2024





