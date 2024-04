Reprodução Instagram - 22.4.2024 Ana Gabriela e Cara de Sapato

O lutador e ex-BBB Antonio, conhecido popularmente como Cara de Sapato , usou as redes sociais no último domingo (21) para oficializar o romance e trocar declarações com a nova namorada: a influenciadora digital Ana Gabriela.



“E, de repente, a vida traz uma surpresa que muda tudo para melhor", escreveu Cara de Sapato como legenda da publicão que fez no Instagram. No álbum de 6 fotos postadas, o casal surge em clima de romance em várias ocasiões, como praia, barco e academia.



Ana Gabriela reagiu às declarações do atleta, que recentemente retornou ao MMA . A influenciadora elogiou Cara de Sapato: “Você é perfeito”. O ex-BBB respondeu a namorada: “Para combinar contigo”.



Na última semana, o casal surgiu em clima de romance . A oficialização do namoro, no entanto, não havia sido feita até este domingo (21). Desde 2023, ano em que foi expulso do “BBB” acusado de importunação sexual , Cara de Sapato não assumia nenhuma relação amorosa.





Quem é Ana Gabriela Cortês?

Ana Gabriela Côrtes reúne mais de 67 mil seguidores somente no Instagram. Na rede social, ela posta conteúdos sobre publicidade, além da rotina de treinos. A influenciadora também é diretora de criação de uma agência de marketing.

