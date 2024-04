Reprodução Instagram - 16.4.2024 Cara de Sapato ganha beijo de Ana Gabriela Côrtes

Conhecido popularmente como Cara de Sapato , o ex-BBB e lutador Antonio Carlos Júnior usou as redes sociais nesta segunda-feira (15) para compartilhar uma foto ao lado da influenciadora Ana Gabriela Côrtes. A relação dos dois era especulada e alvo de rumores de affair entre os internautas por conta de outras interações que eles já tiveram nas redes sociais.







Dessa vez, o registro viralizou na web. O motivo? Cara de Sapato aparece sendo beijado no rosto por Ana na postagem. Como legenda da publicação, o atleta, que recentemente retornou ao MMA, adicionou um emoji de coração. A influenciadora, no entanto, não postou nenhuma foto junto com o lutador.





Quem é ela?

Com mais de 60 mil seguidores somente no Instagram , Ana Gabriela Côrtes posta conteúdos sobre publicidade nas redes sociais. Apontada como affair do lutador, ela também é diretora de criação de uma agência de marketing.





Relembre

Desde 2023, quando foi expulso do "Big Brother Brasil" após ter sido acusado de assediar a participante Dania Mendez , Cara de Sapato não assumia uma relação amorosa publicamente. No reality global, ele conquistou uma enorme base de fãs que torciam pelo romance dele com Amanda Meirelles, campeã da edição.





Amigos dentro do programa, os ex-BBBs não começaram a namorar depois que a atração chegou ao fim . O atleta retomou a carreira como lutador, enquanto a vencedora do "BBB 23" tentou emplacar carreira na televisão como comentarista do "Encontro com Patrícia Poeta" , atração matinal da Globo.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente:

$