O artista americano Bruce Willis , de 69 anos, surpreendeu os internautas no último sábado (20), quando surgiu em fotos raras ao lado da neta, Louetta Isley, que completou o primeiro ano de vida. As aparições do ator se tornaram esporádicas desde que a família dele revelou, em 2022, que ele foi diagnosticado com demência e afasia .





O registro entre avô e neta foi publicado por Rumer Glenn Willis , de 35 anos, filha de Bruce. "Minha filhinha carinhosa, não acredito que você tem 1 ano. Este último ano com você foi o melhor ano da minha vida. Lou, eu nunca conheci um amor como o teu", escreveu ela como legenda da postagem.





Rummer é fruto da antiga relação entre Willis com a também atriz Demi Moore. O ex- casal também é pai de Scout e Tallulah. Já com Emma Hemming , atual esposa, Bruce teve outras duas filhas: Mabel Ray e Evelyn Penn. A família se aproximou do patriarca após o diagnóstico de demência e afasia, que se tornou público em 2022 .





"Estão todos lá, o tempo todo. Essa experiência uniu ainda mais toda a família. Ninguém sabe quanto tempo Bruce tem, então estão absorvendo cada momento que passam com ele", disse uma fonte à revista nova-iorquina "Us Weekly", em dezembro de 2023.

