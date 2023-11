Reprodução/Instagram Esposa de Bruce Willis detalha rotina após 1 ano do diagnóstico de demência do ator

Emma Heming Willis comentou pela primeira vez sobre a rotina após um ano do diagnóstico de Demência Frontotemporal do marido, o ator Bruce Willis.

A esposa do artista desabafou sobre a nova vida de cuidados com o amado. A doença não tem cura.





"A demência frontotemporal (DFT) não oferece muitas opções. Ele pode sugar todo o ar de uma sala. Mas eu fiz uma escolha: recuperar um pouco de energia e bombear oxigênio de volta para nossas vidas, pelo bem de nossas garotas, Bruce e eu", comentou ela no Instagram.

Emma comentou sobre usar a sua voz para divulgar informações sobre a doença. "Por mais difícil que tenha sido apresentar o diagnóstico de DFT de Bruce, eu sabia que precisava levantar a minha voz para conscientizar sobre esta doença. O mundo precisa de saber que nem toda a demência é Alzheimer e que nem toda a demência tem impacto na memória", disse no texto divulgado pelo Sunday Paper.

"Uma doença como essa, por exemplo, apresenta alterações de comportamento, personalidade, linguagem ou movimento", explicou.

"Luto contra a culpa, sabendo que tenho recursos que outros não têm. Quando consigo sair para uma caminhada para clarear a cabeça, não percebo que nem todos os parceiros de cuidados podem fazer isso. Quando o que compartilho sobre a jornada de nossa família e isso chama a atenção da imprensa, sei que existem milhares de histórias não contadas e não ouvidas, cada uma delas merecedora de compaixão e preocupação", desabafou.

A esposa de Bruce contou que ainda sofre ao ver as condições do marido. "Estou encontrando meu equilíbrio. Por mais que eu sofra diariamente com essa experiência – como sei que muitos outros sofrem – também sei que ela me tornou mais forte do que jamais imaginei ser possível", concluiu.

