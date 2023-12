Reprodução Instagram - 8.12.2023 Bruce Willis e família

Após ter pausado a carreira em virtude de uma afasia e demência, Bruce Willis se aproximou ainda mais da esposa, Demi Moore, e das filhas, Rumer, Scout, Tallulah, Emma, Mabel e Evelyn. No entanto, a família se vê insegura em relação ao tempo de vida que o ator terá.



“Toda essa experiência acabou aproximando ainda mais toda a família. Isso porque ninguém sabe quanto tempo resta para Bruce. Então, eles [familiares] estão aproveitando cada momento que passam com ele [Bruce]”, disse uma fonte ao New York Post.



Outra fonte declara ao jornal estadunidense que a união familiar foi priorizada para que, dessa forma, Willis se sentisse acolhido. “Todos se uniram para manter intacta a memória da família e estar presente como um lembrete constante de que o amam. [Todas as coisas] giram em torno dele”, acrescentou.



Uma terceira fonte ainda detalhou como tem sido a relação de Bruce com os familiares: “"Os sorrisos, caretas e risadas vêm com facilidade. Ele brinca com seu jeito de 'pai engraçado'. Há uma parte dele que sempre será uma criança grande no coração”.



À época dos diagnósticos, a família revelou estar “aliviada” por terem conseguido identificar o que o renomado ator tinha. “Infelizmente, desafios na comunicação são apenas um dos sintomas que Bruce enfrenta. Embora seja algo doloroso, é um alívio finalmente ter um diagnóstico claro", escreveram os familiares.

