Reprodução O personal trainer Gilson de Oliveira se pronunciou nas redes sociais

O fim do casamento entre Belo e Gracyanne Barbosa ganha um novo capítulo. Apontado como o pivô da separação, o personal da musa fitness Gilson de Oliveira, que prometeu falar "toda a verdade" , se manifestou nas redes sociais neste domingo (21).



Em uma publicação em conjunto com seu advogado, eles afirmam que a polêmica de traição foi uma "jogada de marketing" tramada por Belo para alavancar a sua nova turnê com o Soweto.

Em nota publicada nas redes sociais, o advogado Joabs Sobrinho, que representa Gilson, afirmou que seu cliente irá falar em outra oportunidade com mais detalhes de toda sua relação com Gracyanne e desmentir todas as "informações plantadas" pelo pagodeiro e um jornalista.



Em seguida, Gilson afirma que seu relacionamento com a musa fitness aconteceu entre "duas pessoas livres", na época. Em declarações, Gracyanne confirmou ter vivido um affair com o personal trainer que ela conheceu na academia que frequentava.