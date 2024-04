Reprodução Personal de Gracyanne Barbosa diz que vai falar ‘toda a verdade’

Apontado como o pivô da separação de Belo e Gracyanne Barbosa , Gilson de Oliveira quebrou o silêncio na tarde deste sábado (20) e falou pela primeira vez sobre a polêmica envolvendo seu nome. A musa fitness confirmou ter vivido um affair com o personal trainer que ela conheceu na academia que frequentava.



Nas redes sociais, Gilson disse que vai falar "toda a verdade". “Fala galera, tudo bem? Então! Venho me pronunciar sobre alguns acontecimentos na minha vida, acho que vocês estão esperando isso, tenho recebido bastante mensagens no Direct, WhatsApp e etc, mas se é pedrada que vocês querem, coloquem o capacete que eu cansei de me calar e irei falar", prometeu.

Após a publicação, Gilson deixou privado sua conta no Instagram. Após o caso de traição vir à tona, o que motivou o fim do casamento da influenciadora com o cantor, os números de seguidores do personal disparou.



Em poucos minutos, Gilson de Oliveira viu seus números saltarem de 3 mil seguidores para mais de 27,4 mil pessoas o acompanhando na rede social. O personal trainer tem aproveitado o alto engajamento para fazer publicidade de suplementos que ajudam no ganho de massa muscular.

Separação



Na quinta-feira (18), Belo e Gracyanne anunciaram que estavam separados . O ex-casal estava junto há 15 anos. A influenciadora fitness, no entanto, não descarta uma reconciliação entre os dois. Além disso, Belo se mudou da casa em que morava com a então esposa.