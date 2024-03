Reprodução/Instagram Gustavo Mioto se apresenta em festa de casamento e chama atenção de convidado que provocava com gritos de 'Ana Castela'

Gustavo Mioto fez uma apresentação em um casamento em Balneário Camboriú, Santa Catarina, na noite do último sábado (16), e passou por uma situação inusitada com um dos convidados, que começou a gritar o nome de Ana Castela. Já próximo do final da apresentação, que durou cerca de 30 minutos, o artista chamou a atenção do convidado, pedindo que ele parasse de gritar o nome de sua ex-namorada.

"Eu já entendi a sua gracinha, já. Pode parar de gritar o nome da minha ex, por favor? A banda já achou engraçado uma vez, já foi, já. Pode curtir a festa agora", disse o cantor.

Mioto ainda aproveitou o momento para falar sobre relacionamentos. "Já que a gente está adorando o assunto... Às vezes a gente tem que entender que dois caminhos não podem seguir juntos mais. A força de uma pessoa que ama a gente vê todos os dias, mas principalmente quando a pessoa diz que ama o suficiente para ver o outro ser feliz em outro lugar".

Em seguida, ele cantou as músicas, “Com ou sem mim” e “Fronteira”, sendo essa uma parceria sua com a cantora. "A Ana Castela aí, galera!", brincou.

O Gustavo Mioto se irritando com um fã que não parava de gritar o nome da Ana Castela em seu show: “Eu já entendi sua gracinha, pode parar de gritar o nome da minha ex por favor?” pic.twitter.com/3oWGjPwgFQ — FUTRICAS (@futricasefofoca) March 17, 2024