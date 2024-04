Reprodução Instagram - 19.4.2024 Gracyanne Barbosa e Belo





A separação de Belo e Gracyanne Barbosa causou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais na última semana. Em meio às polêmicas de traição da musa fitness com Gilson de Oliveira, um personal trainer que ela conheceu na academia que frequentava, veio à tona um outro caso de infidelidade.

Em 2012, poucos meses depois deles se casarem na Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, Gracyanne teria traído o pagodeiro com um conhecido empresário da Barra da Tijuca, com quem ela já havia se relacionado antes mesmo de conhecer Belo.

A suposta traição, divulgada por uma fonte do jornal Extra, teria sido exposta depois do cantor abandonar o palco de um show após ter uma crise de choro. Na época, o artista chegou a adiar compromissos devido à crise no seu casamento. Segundo as informações, Belo teria até saído de casa nessa época. No entanto, voltou atrás e a perdoou pela traição e reatou.

"Foi uma grande crise, mas eles decidiram seguir em frente", garantiu a fonte do jornal em questão. A fonte também afirma que a relação extraconjugal não aconteceu apenas por parte de Gracyanne. "Belo também não foi fiel o tempo todo", afirmou.

Separação

Na quinta-feira (18), Belo e Gracyanne anunciaram que estavam separados . O ex-casal estava junto há 15 anos. A influenciadora fitness, no entanto, não descarta uma reconciliação entre os dois. Além disso, Belo se mudou da casa em que morava com a então esposa.





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp