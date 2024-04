Reprodução/Instagram Roberto Carlos

O cancelamento do show de Roberto Carlos, que aconteceria em Pacaembu nesta sexta-feira (19) , continua sendo criticado pela base de fãs do cantor que iria ao evento. Com ingressos comprados, os espectadores podem pedir reembolso dos valores que gastaram.





"Amadorismo demais da organização. Ridículo", criticou um usuário do X, antigo Twitter. "Fiquei sabendo do cancelamento chegando aqui", disse outra. "Não quero arriscar minha vida em um lugar que não está seguro, mas também não quero pensar que simplesmente vou perder o show", lamentou ainda uma terceira.

Reembolso

Como o show não foi remarcado , os fãs podem ser reembolsados pelas quantias pagas nos ingressos. A assessoria do evento emitiu um comunicado explicando a forma de solicitar a restituição do dinheiro.





"No intuito de cumprir com as determinações da Prefeitura de São Paulo, que não autorizou a realização do espetáculo, indeferindo o alvará para a sua realização, a produção do evento informa a quem adquiriu os ingressos on-line que entrem em contato pelo canal de atendimento (WhatsApp 0800-232-0800). Para quem adquiriu ingressos físicos, informaremos nos próximos dias qual será a forma de devolução dos valores", diz a nota.

Por que o cancelamento?

Após uma vistoria feita pelo corpo de bombeiros em parceria com o Contru , a prefeitura vetou a realização da apresentação de Roberto Carlos no Mercado Livre Hall, situado no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Isso porque a fiscalização constatou falhas de segurança no local .





O show que aconteceria na sexta-feira (19) marcaria o início da turnê "Eu Ofereço Flores". O cantor completou 83 anos ontem e celebraria o aniversário ao lado dos fãs. Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp