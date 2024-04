Reprodução/Instagram Show de Roberto Carlos na Arena Pacaembu, em São Paulo, não tem alvará do Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de São Paulo enviou uma recomendação à Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento pedindo o cancelamento do show do cantor Roberto Carlos previsto para esta sexta-feira (19) na Arena Pacaembu. O "Rei" deverá se apresentar no local em celebração aos seus 83 anos de vida.



A apresentação está marcada para acontecer no 2º subsolo do antigo estádio, concedido para a Concessionária Allegra Pacaembu. O local, que ainda está em obras, será reinaugurado como um espaço de lazer e entretenimento. A expectativa é que o show atraia cerca de 3 mil pessoas.

"No entanto, é importante salientar que a edificação onde ocorrerá o evento não possui licença vigente do Corpo de Bombeiros", afirma o ofício protocolado no órgão municipal. A corporação disse ter realizado uma vistoria no local na terça-feira (16) e constatado uma série de irregularidades, entre elas:

Casa de bombas de incêndio não compartimentada; Falta de dados de vazão e pressão das bombas de hidrantes e chuveiros automáticos; Sistema de hidrantes despressurizado; Bombas reservas a diesel não instaladas; Reservas de incêndio que atendem os sistemas de hidrantes e chuveiros automáticos ligadas em série; Tomadas de ar não concluídas; Compartimentações descritas em plantas não concluídas e abertas em vários pontos; Caixas de elevadores abertas, com os equipamentos não instalados e não compartimentados; Rotas de fugas obstruídas por andaimes instalados no piso de descarga; Instalação da central de alarme não concluída e em manutenção no momento da vistoria; Instalação dos ramais do chuveiro automático não concluída, com o local em obras e diversos pontos abertos em pavimentos diferentes; Shafts abertos em todas as passagens de tubulação hidráulica e elétricas vistoriadas; Sistemas de ventilação e extração de fumaça não instalados; Sistema de pressurização das escadas não instalado; Dutos de ventilação não instalados; Salas de pressurização não compartimentadas; Portas corta-fogo não instaladas; e Chaves de fluxo sem interligação com a central de alarme.

O Corpo de Bombeiros também acusa a organização do evento de não ter cumprido o prazo de sete dias de antecedência para pedidos de análise de projetos de instalações temporárias, nem o de dois dias úteis para pedidos de vistoria. "Caso o evento ocorra, será em total revelia ao Corpo de Bombeiros", diz ainda o documento.

Nas redes sociais, a Allegra Pacaembu classifica o evento, marcado para às 21h, como uma "experiência em construção". Em publicações, a concessionária afirma que o público terá "o privilégio de vivenciar um spoiler do que o futuro reserva para o espaço".

Na manhã desta sexta-feira (19), foi publicado no Diário Oficial um despacho que autoriza o show de Roberto Carlos. A Four Even, empresa responsável pela organização do evento, recebeu parecer técnico favorável à apresentação, mas terá que seguir algumas ressalvas.

Em comunicado à revista Quem, a Allegra, responsável pela arena, alegou "que o evento atenderá todas as normas vigentes na cidade e oferecerá as condições de conforto e segurança necessárias para uma experiência de alta qualidade". "A respeito do ofício do Corpo de Bombeiros, a Concessionária informa que dará todas as respostas necessárias à corporação, demonstrando que cumpre a legislação para um evento temporário", reforçou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp