Show de Roberto Carlos: prefeitura de SP interdita local após violação

Nesta sexta-feira (19), a prefeitura de São Paulo interditou o espaço de eventos Mercado Livre Arena Pacaembu, na Zona Oeste da capital, onde aconteceria o show da turnê "Eu Ofereço Flores", de Roberto Carlos. Na data que marca o aniversário de 83 anos do artista, ele iria se apresentar para um público de até 3 mil pessoas.

Mais cedo, foi divulgado que o Corpo de Bombeiros não aprovou o local do evento devido irregularidades. A Secretária municipal de Urbanismo também indeferiu o alvará de autorização do show. Vale lembrar que o antigo estádio de futebol ainda passa por obras.

Em meio à insistência da organização em realizar o show, a prefeitura interditou o espaço nesta tarde. "Infelizmente não podemos liberar. Tentei pedindo uma nova vistoria hoje, mas os técnicos e bombeiros não aprovaram", disse o prefeito Ricardo Nunes à GloboNews.

O show no aniversário de Roberto Carlos iria estrear o novo espaço de eventos do Pacaembu, localizado no segundo subsolo da arena do antigo estádio. Ele foi concedido por 35 anos para a Concessionária Allegra Pacaembu durante a gestão Bruno Covas (PSDB).

"É importante salientar que a edificação onde ocorrerá o evento não possuí licença vigente do Corpo de Bombeiros. (…) Caso o evento ocorra, será em total revelia ao Corpo de Bombeiros. Ademais, conforme processo de fiscalização, a edificação foi advertida em 18 de abril por não possuir licença, conforme a lei. Sendo assim, solicito a essa secretaria adoção de medidas pertinentes a evitar a realização do evento em desacordo com a legislação", afirmou o documento assinado pelo Coronel Comandante do Corpo de Bombeiros, Alexandre Merlin.

No documento enviado à Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, o Corpo de Bombeiros atesta 18 irregularidades encontradas no espaço Mercado Pago Hall. Entre elas, rotas de fuga obstruídas em caso de incêndio, sistema de hidrantes despressurizado, falta de instalação de sistema central de alarme de incêndio, chuveiros anti-incêndio e portas corta-fogo desinstalados.

Até o momento desta matéria, os ingressos para o evento continuam sendo vendidos por valores que chegam até R$ 1.350,00 sem taxas.

O iG Gente entrou em contato com a organização do show e a assessória do artista e aguarda respostas sobre o possível cancelamento do evento.

