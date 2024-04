Reprodução O jornalista Léo Dias reclamou da atitude das ex-sisters no programa 'Fofocalizando'

O jornalista e apresentador Léo Dias se exaltou durante ao vivo durante o "Fofocalizando" desta quinta-feira (18). A pauta da vez era a forma como as ex-BBBs Fernanda e Pitel ignoraram as perguntas feitas por um repórter do portal do colunista, o deixando irritado com a situação.



Segundo Léo Dias, as ex-participantes do " Big Brother Brasil 2024 " poderiam ter negado a entrevista de forma respeitosa, afirmando que estavam proibidas de falar com a imprensa.

"'A Globo proibiu dar entrevista, mas obrigado por estar falando aqui. Eu preciso entrar, tá bom?'. Isso é educação, não é virar a cara que nem a Pitel, não, não é virar a cara que nem a Fernanda, não. A conta vai chegar pra essas duas, ouve o que eu estou dizendo", diz o jornalista durante o programa.

A afirmação foi endossada pela apresentadora Gaby Cabrini: "Eu vou além, Leo. Você vê grandes estrelas fazendo a mesma coisa com muita educação, e tá tudo certo. Deixa a gente explicar uma coisa pra vocês, Fernanda e Pitel, uma hora você está aqui [em cima] e outra hora você está aqui em baixo. Aquilo que você planta, você colhe". Ao fundo, Cartolano ainda afirma que essa "é a lei da vida".

"Gente que está em reality acham que são deuses, porque ganharam popularidade. A gente só se interessa enquanto está tendo o reality. Porque o reality é igual uma novela, acabou o reality, acabou a novela. Vocês têm que trabalhar, porque daqui a três meses vem um novo reality", completa Cariucha .



Léo Dias se revolta e diz que a conta vai chegar pra Fernanda e Pitel após elas virarem a cara para a repórter do portal dele.



"A CONTA VAI CHEGAR PRA ESSAS DUAS, OUVE OQ EU TO DIZENDO" #BBB24 #BBBAEliminação #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/InIRV8G9mP — Brenno Moura (@brenno__moura) April 18, 2024





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp