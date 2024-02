Reprodução/Globoplay - 09.02.2024 Fernanda diz que Davi 'não peita' Rodriguinho no BBB 24: 'Respeita'





Parece que Davi segue sendo o assunto comentado na casa mais vigiada do Brasil. No Quarto Gnomo, Fernanda, Raquele, Pitel e Michel falaram da estratégia de jogo do motorista de aplicativo e pensaram sobre as possibilidades de alvos do brother.

Durante o papo, Fernanda afirmou que o vaiando respeita Rodriguinho, apesar dos atritos que os dois já tiveram no BBB 24.





"Rodrigo sempre acha que ele mira ele porque Rodrigo peita ele, mas ele não peita de volta. Quando Rodrigo abre a boca, ele fica quieto", disse a confeiteira. "Acho que ele respeita muito o Rodrigo", concordou Pitel.





"Ele tem um respeito muito grande pelo Rodrigo", disse Raquele. "Naquela hora todo mundo falou, quando o Rodrigo falou, ele calou a boca...Ele não grita, ele não levanta a voz", completou a assistente social. "Ele tem isso pelo Rodrigo, já reparei", disse.

Mais cedo, Rodriguinho conversou com Pitel e revelou a sua opinião sobre a beleza dos colegas de confinamento no BBB 24.

O cantor contou que acha Alane "a mais bonita" das sisters, porém declarou que os participantes "bonitos" já foram eliminados.

"Das superpoderosas, ela é a mais bonita", disse ele se referindo a Alane e ao grupo composto por ela, Beatriz e Deniziane.

Enquanto Rodriguinho fazia o comentário, ele apontou para a atriz, que nadava na piscina. Pitel não respondeu ao comentário dele.

