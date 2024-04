Instagram/@fabioassuncaooficial Fábio Assunção e a caçula, Alana

O ator Fábio Assunção usou o Instagram nesta quinta-feira (18) para fazer uma declaração e um apelo para ver sua filha caçula, Alana Ayo, de dois anos. O artista teve um relacionamento com a atriz Ana Verena, sendo a pequena fruto desse romance. O casal terminou no final de outubro de 2023, após dois anos de relação.



Na publicação, Fábio , que é pai de outras duas pessoas, afirmou que está contando os dias que não consegue ver a filha. "Alana, minha filha. Teu pai e teus irmãos estão te esperado há 7 meses, 1 semana e 5 dias", diz o ator.

Fábio continua: "Venha. Aqui tem amor, tem a gente, tem o teu Ze!! Filha, assim que você puder voltar, haverá tua família pra te receber, com muita festa."

Ele completa afirmando que a ama e que a família está "morrendo de saudades", marcando os irmãos e usando a hashtag "volta Alana Ayo".

Essa não é a primeira vez que Fábio fez declarações sobre a caçula. Em março, o ator publicou um carrossel de fotos com Alana na piscina , dando a entender que esteve com a filha no dia 21 de março. Entretanto, não há informações certeiras de quando as fotos foram tiradas.





