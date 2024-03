Reprodução/Instagram Fábio Assunção e Daniel Alvim se pronunciam após briga física

Na tarde desta segunda-feira (18), Fábio Assunção e Daniel Alvim apareceram nas redes sociais para se pronunciarem sobre a briga física que tiveram em um bar na capital paulista.

Daniel iniciou o vídeo explicando que eles estavam acompanhados das esposas durante o jantar, até que a conversa sobre política acabou em soco e xingamentos.





"Na sexta-feira, a gente saiu, fomos jantar juntos, eu, Helena, Isa e Fábio. Em um determinado momento da noite, a gente estava do lado de fora do restaurante que a gente estava, começamos a conversar sobre política e um monte de questões. Enfim, teve algum gatilho e o Fábio, que é meu irmão, colocou uma coisa que na hora eu perdi o controle. Virou uma discussão", explicou ele.

O artista comentou que os dois se encontraram no dia seguinte, conversaram e se desculparam. "Viemos aqui fazer esse vídeo justamente porque ficamos incomodados com o fato de estar de cabeça quente, ter se descontrolado e de não ser da nossa índole".

"A gente é muito irmão, a conversa foi escalonando e, enfim, a gente não veio dar nenhuma satisfação na internet. As pessoas filmam e colocam de um jeito... A gente veio deixar claro que isso não é o que a gente pratica. A gente se gosta e amigo é isso, briga, discute, faz as pazes e vida que segue. Hoje a gente se assustou porque veio essa notícia", acrescentou Fábio.

Ao final do vídeo, os amigos se desculpam mais uma vez e se abraçam. "Procuro passar a todas as pessoas, onde quer que seja, alguma mensagem de paz. A gente tá aprendendo sempre e não acredito que as coisas se resolvam na violência. Estamos, eu e Daniel, chateados, mas sabemos quem somos. Desculpa por terem que consumir um vídeo que uma pessoa ruim filmou e vendeu pra imprensa. Deve ser ruim ganhar a vida assim. A gente vem, pede desculpas e segue melhor. Dani, te amo meu parceiro. Axé", escreveram na legenda da publicação.

