Reprodução/Instagram - 22.03.2024 Artista postou fotos com a filha nesta sexta (22)

O ator Fábio Assunção postou uma foto rara ao lado da filha Alana na tarde desta sexta (22). O artista apareceu com a caçula na piscina e dividiu o momento com os seguidores.



"Eu & Alana, Alana & eu, mas nada é igual a ela e eu!!! Minha caçulinha cheia de alegria!!!!! (em 21 de março/2024)", escreveu ele na legenda da postagem.

Nos comentários da publicação, fãs e amigos de Fábio Assunção aclamaram o momento pai e filha. "Lindos", enalteceu a atriz Drica Moraes. "Que maravilha!! Tão bom vê-lo assim. Que Deus o abençoe sempre. Fico muito feliz", disse uma seguidora.

"Ela está linda! Que fofa", comentou uma segunda. "Coisa mais linda!", elogiou uma terceira.



