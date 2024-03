Reprodução Fábio Assunção

No último sábado (16), o ator Fábio Assunção foi flagrado brigando com um colega em um bar na capital paulista. O vídeo do momento da confusão registrou o artista alterado, trocando xingamentos e ameças de agressão.



O caso foi reportado pelo Portal Leo Dias, que aponta que a desavença de Assunção foi com o diretor e ator Daniel Alvim. Ambos estavam reunidos em um jantar, curtindo a noite paulistana até o momento da briga.

No vídeo, é possível ouvir o ex-Global revoltado com o então colega. "Frustrado do cara***, miserável, enfia teu irmão no c*, babaca! Vem me dar porrada, vem!", provocou.

Daniel Alvim partiu para cima de Fábio, mas o choque foi impedido por testemunhas e gritos de uma mulher.

"Que doente, cara! O que é isso? O cara é meu irmão!", diz Fábio Assunção ao final da gravação.

À reportagem do Portal Leo Dias, Fábio Assunção justificou que "o momento não passou de uma discussão de amigos e que não levará adiante o registro de ocorrência". A amizade teria, inclusive, sido reestabelecida no domingo (17), após a confusão.

Fábio Assunção se viu no meio de uma briga neste sábado (16/03) ao ser agredido pelo também ator e diretor, Daniel Alvim, durante um jantar entre amigos. pic.twitter.com/4QLKkEyV8g — Fato Amazônico (@fatoamazonico) March 18, 2024









