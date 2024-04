Reprodução Instagram - 16.4.2024 Paolla é Jordana na segunda temporada de 'Justiça'

A atriz e influenciadora Paolla Oliveira completou 42 anos nesta segunda-feira (15) e escolheu uma peça inusitada para usar no aniversário. Trata-se de um vestido que brinca com a ilusão de ótica e simula detalhes transparentes no corpo.



“E não é que os 42 me caíram muito bem? Muito obrigada a todos que dedicaram um tempinho para me parabenizar! Vocês deixaram o meu dia ainda mais bonito”, escreveu ela, que recebeu homenagens de famosos e também dos fãs que a acompanham nas redes sociais.



Nos comentários da publicação, várias celebridades da classe artística parabenizaram a intérprete. “Parabéns, minha irmã amada”, escreveu Enzo Celulari . “Felicidades”, desejou Viviane Araujo. “Parabéns, amor. Love You”, acrescentou Amora Mautner .



A base de fãs da atriz rasgou elogios à ela. “Que perfeita”, disse uma usuária do Instagram. “Você é um espetáculo de tão linda”, comentou outro. “Maravilhosa”, afirmou uma terceira. “Que deusa”, disse ainda uma quarta.





Longe das novelas desde “Cara e Coragem” (2023) , Paolla Oliveira está no elenco da segunda temporada do seriado “Justiça” , assinado por Manuela Dias, a mesma autora que escreveu a novela “Amor de Mãe”. Na trama do Globoplay, Paolla dá vida à Jordana.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: