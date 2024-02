Reprodução Instagram - 2.2.2024 Viviane Araujo usa macacão com efeito ótico de nudez

Prestes a desfilar como rainha de bateria da Mancha Verde, em São Paulo, e da Acadêmicos do Salgueiro, no Rio de Janeiro, Viviane Araujo surpreendeu os fãs ao usar um macacão com efeito de ilusão ótica de nudez.



Por meio de uma postagem, a atriz, que já venceu a quinta temporada do reality rural da Record “A Fazenda”, compartilhou o uso do macacão e roubou a cena na Web, ganhando elogios de fãs e seguidores que a acompanham nas redes sociais.



“Sempre deusa e linda”, elogiou uma internauta, através do Instagram. “Esse macacão é babado”, opinou uma segunda. “Que mulher mais maravilhosa”, acrescentou uma terceira. “Perfeita”, disse ainda uma quarta.



A peça usada por Viviane Araujo é justa ao corpo e tem uma tonalidade semelhante à da cor da pele dela, transmitindo um efeito ótico de nudez. Esse tipo de vestimenta é conhecida no mundo da Moda como roupas em tons nude.

