Perdem o foco

A cobertura jornalística nos programas matinais ainda traz atualizações ao vivo de repórteres e até da redação com Cesar Tralli. Alguns assuntos devem continuar repercutindo pela relevância entre o público, de atualizações da guerra em Israel a uma tragédia natural. Porém, a Globo perde o senso de continuidade entre as atrações, já que passa grande períodos dos programas de entretenimento fugindo do foco principal dos programas. Além disso, ainda repete as mesmas notícias no "Encontro" e no "Mais Você".