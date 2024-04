Reprodução Namorado de IZA faz declaração apaixonada após anúncio de gravidez

O jogador de futebol Yuri Lima fez uma declaração apaixonada nesta sexta-feira (12), após a apresentação surpresa da cantora IZA, que serviu para celebrar o anúncio da primeira gravidez.

Mais cedo, a artista promoveu uma transmissão ao vivo no perfil do Instagram, onde apresentou algumas músicas do último álbum, "Afrodhit", e clássicos nacionais.

Durante a live, IZA reafirmou o anúncio da gravidez, fruto do relacionamento com o atleta Yuri Lima. "Eu sei que vocês já tinham escutado essa notícia antes, mas eu achei que ia ser muito mais especial se eu pudesse contar para vocês assim, fazendo aquilo que eu mais amo", declarou.

No Instagram, o futuro papai compartilhou registros da apresentação e se declarou. "Uma vida é pouco para amar vocês", escreveu Yuri Lima.





O casal assumiu o relacionamento em fevereiro de 2023, após rumores do affair ganhar intensidade. Na ocasião, o jogador de futebol publicou uma foto trocando carinho com a cantora e escreveu na legenda "Dona de Mim", referindo-se ao nome da música da artista.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp