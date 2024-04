Reprodução MC Ryan quebra silêncio após ser detido pela PM: 'Reconheço meu erro'

O funkeiro MC Ryan SP se pronunciou nesta quinta-feira (11) pela primeira vez após ter sido detido pela Polícia Militar e levado para a Polícia Federal. Através do Instagram, o artista confessou a divergência no documento do veículo de luxo, uma Ferrari Roma, estimada em R$ 3,9 milhões.

"Hoje saí de casa na intenção de gravar dois clipes. No meio desse trajeto até o clipe fui abordado pela polícia militar, força tática, entendeu? E aí o cara me levou pra delegacia, tá ligado, rapaziada? A polícia não está errada, eu reconheço meu erro... Meu carro é preto, uma Ferrari Roma preta, e eu tinha deixado vermelho e não tinha mudado no documento", assumiu, relatando que devido à divergência foi conduzido até a delegacia.

No pronunciamento, o funkeiro paulista refletiu sobre alguns veículos midiáticos terem distorcido o caso, sugerindo que ele tivesse envolvimento com tráfico e drogas.

"Vamos que vamos, a gente lutou pra caramba pra chegar aqui, entendeu, rapaziada? Então, não vai ser essas coisas que vai derrubar a gente", completou o MC, revelando que após a liberação foi para a gravação do clipe trabalhar.

