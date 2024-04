Reprodução MC Ryan é levado para PF em meio a suspeitas sobre carro de luxo; veja

O funkeiro MC Ryan SP foi abordado nesta quinta-feira (11) e levado para a sede da Polícia Federal após suspeitas sobre o carro de luxo, modelo da Ferrari. De acordo com as autoridades, foi descoberta uma inconsistência nos dados de registro do veículo.

Nesta tarde, o cantor de funk que soma 18 milhões de ouvintes mensais no Spotify foi parado em uma abordagem da Polícia Militar. "É uma averiguação, os policiais militares consultaram essa placa desse veículo de luxo e no sistema, há uma divergência de cor. Por essa divergência, que poderia ser um carro roubado ou do tipo, preferimos averiguar", destacou o capitão Marvin, da Polícia Militar, ao Brasil Urgente.

O problema que chamou atenção dos militares é que no registro do veículo, conta que esse possuí cor preta, entretanto, o automóvel de luxo teria passado por uma transformação para o vermelho.

Além disso, constou no sistema das autoridades um bloqueio, oriundo de um processo da Polícia Federal.

"Dentro do carro não há nada ilícito, mas a placa aponta um bloqueio e esse processo estaria sob responsabilidade da Polícia Federal. Não há uma noção ainda se é um bloqueio administrativo, criminal, por isso os agentes preferiram mandar ele para a PF para averiguar", informou o capitão para o noticiário da Band.

